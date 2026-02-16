Lehűlés és havas eső várható a héten Kárpátalján

A Kárpátaljai Megyei Hidrometeorológiai Központ előrejelzése szerint jelentős lehűlés érkezik a térségbe: a héten változékony, többnyire felhős időjárásra számíthatunk Kárpátalján, csapadékkal és éjszakai fagyokkal.

A következő napokban gyakran lesz erősen felhős az ég, ugyanakkor időnként felszakadozik a felhőzet. A hegyvidéken éjszakánként és a reggeli órákban több helyen ködre, valamint síkosságra kell számítani.

A hét első felében éjszakánként -2 és -7 °C közé csökken a hőmérséklet, nappal viszont +2 és +7 °C közötti maximumok várhatók. Az utakon többfelé jegesedés alakulhat ki, különösen a reggeli órákban, ezért a közlekedőket fokozott óvatosságra intik.

Kedden változóan felhős idő ígérkezik, számottevő csapadék nélkül. Szerdán napközben időszakos eső is előfordulhat, miközben az éjszakai fagyok továbbra is megmaradnak.

Csütörtökön borult időre van kilátás, helyenként éjszaka havas eső és havazás is kialakulhat, nappal azonban számottevő csapadék nem valószínű. Az éjszakai hőmérséklet továbbra is -7 °C körül alakul, napközben legfeljebb +5 °C-ig melegszik a levegő.

Pénteken ismét csapadékosabbra fordul az idő: eső, helyenként havas eső is várható. Az éjszakai minimumok -5 °C körül, a nappali maximumok +3 °C körül alakulnak.

A magasabban fekvő területeken ennél is hidegebb lehet: a hegyvidéken a hőmérséklet éjszakánként akár -10 °C-ig is süllyedhet.

A meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy a gyakori fagy, a köd és a csapadék miatt a közutak több helyen csúszóssá válhatnak, ezért a járművezetőknek érdemes az útviszonyoknak megfelelően közlekedni.

