Benyújtotta lemondását az ukrán miniszterelnök
Julija Szviridenko benyújtotta lemondását Ukrajna miniszterelnöki tisztségéről – jelentette be Ruszlan Sztefancsuk, az ukrán parlament elnöke. A Legfelsőbb Tanács a jogszabályoknak megfelelően a közeljövőben tárgyalja a lemondást.
Sztefancsuk megköszönte a kormányfő munkáját, külön kiemelve az ország gazdaságának stabilizálásáért, a lakosság támogatásáért és az európai uniós integráció előmozdításáért tett erőfeszítéseit.
Szviridenko 2025. július 17-én vette át a kormány irányítását,
ezt megelőzően 2021 novembere óta miniszterelnök-helyettesként és gazdasági miniszterként dolgozott, korábban pedig az Elnöki Hivatal helyettes vezetője volt.
A lemondás Volodimir Zelenszkij államfő által bejelentett kormányzati átalakítás része. Az elnök korábban közölte, hogy átfogó személyi változások várhatók a kabinetben és a rendvédelmi szervek vezetésében is.
Zelenszkij megköszönte Szviridenko munkáját, és jelezte: egy új, stratégiai jelentőségű feladatkört szán neki Ukrajna egyik kiemelt nemzetközi partnerével fenntartott kapcsolatok terén.
Forrás: UNIAN
Nyitókép: korábbi felvétel, facebook.com/yulia.svyrydenko