Benyújtotta lemondását az ukrán miniszterelnök

Julija Szviridenko benyújtotta lemondását Ukrajna miniszterelnöki tisztségéről – jelentette be Ruszlan Sztefancsuk, az ukrán parlament elnöke. A Legfelsőbb Tanács a jogszabályoknak megfelelően a közeljövőben tárgyalja a lemondást.

Sztefancsuk megköszönte a kormányfő munkáját, külön kiemelve az ország gazdaságának stabilizálásáért, a lakosság támogatásáért és az európai uniós integráció előmozdításáért tett erőfeszítéseit.

Szviridenko 2025. július 17-én vette át a kormány irányítását,

ezt megelőzően 2021 novembere óta miniszterelnök-helyettesként és gazdasági miniszterként dolgozott, korábban pedig az Elnöki Hivatal helyettes vezetője volt.

A lemondás Volodimir Zelenszkij államfő által bejelentett kormányzati átalakítás része. Az elnök korábban közölte, hogy átfogó személyi változások várhatók a kabinetben és a rendvédelmi szervek vezetésében is.

Zelenszkij megköszönte Szviridenko munkáját, és jelezte: egy új, stratégiai jelentőségű feladatkört szán neki Ukrajna egyik kiemelt nemzetközi partnerével fenntartott kapcsolatok terén.

Kárpátalja.ma

Forrás: UNIAN

Nyitókép: korábbi felvétel, facebook.com/yulia.svyrydenko

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