Létráról zuhant le egy nő a Beregszászi járásban

Súlyos sérüléseket szenvedett egy 37 éves nő Nagyszőlős környékén, miután ház körüli munkavégzés közben leesett egy létráról – számolt be róla a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

A baleset következtében a nő feje és karja sérült meg. Az előzetes orvosi vizsgálat alapján koponya-agysérülést és alkartörést állapítottak meg nála.

A mentősök ellátták a sérültet, majd gerincrögzítő hordágyon a Nagyszőlősi Kórházba szállították további kivizsgálásra és kezelésre.

A szakemberek figyelmeztetnek, hogy már kisebb magasságból történő esés is súlyos fej-, gerinc- vagy végtagsérüléseket okozhat.

Amennyiben a sérült elveszíti az eszméletét, erős fájdalomra panaszkodik, vagy fej-, illetve gerincsérülés gyanúja merül fel, nem szabad indokolatlanul mozgatni. Ilyen esetben haladéktalanul mentőt kell hívni.

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