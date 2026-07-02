Lezuhant a fáról és életét vesztette egy férfi Visken

Tragikus baleset történt a Huszti járásban található Visken, ahol egy 51 éves férfi életét vesztette, miután leesett egy fáról – a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán július 2-án.

A mentőszolgálat riasztása szerdán, 19:39-kor érkezett, a mentőegység pedig négy perccel később a helyszínre ért. A férfi ekkor már nem mutatott életjeleket. A mentősök azonnal megkezdték az újraélesztést, ám minden erőfeszítésük ellenére nem tudták megmenteni az életét, halálát a helyszínen állapították meg.

A mentőszolgálat ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a fáról, létráról, tetőről vagy más magasból történő leesés súlyos, akár halálos sérülésekkel járhat. Ha valaki esés után elveszíti az eszméletét vagy nem reagál, nem szabad megmozdítani vagy elszállítani. Ilyen esetben azonnal értesíteni kell a mentőket, és követni a diszpécser utasításait a szakemberek megérkezéséig.

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