Lövöldözés történt a McDonald’s-ban Cserkasziban

Egy férfi augusztus 7-én délelőtt belépett a Cserkasziban található McDonald’s gyorsétterem épületébe, majd több lövést is leadott – tudatta az Ukrán Nemzeti Rendőrség.

A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi a lövöldözés során önmagát sebesítette meg, majd bezárkózott a mosdóba.

A különleges KORD egység gyorsan a helyszínre érkezett.

A rendőrség azonnal kiürítette az éttermet, valamint körbekerítette az épület környékét. A helyszínen rendkívüli rendőri intézkedést vezettek be.

Több személy nem sérült meg. A sérült férfit kórházba vitték, ahol megkapja a szükséges orvosi ellátást, és őrizetbe kerül.

Az ügyben eljárás indult.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: Ukrán Nemzeti Rendőrség