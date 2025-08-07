Lövöldözés történt a McDonald’s-ban Cserkasziban
Egy férfi augusztus 7-én délelőtt belépett a Cserkasziban található McDonald’s gyorsétterem épületébe, majd több lövést is leadott – tudatta az Ukrán Nemzeti Rendőrség.
A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi a lövöldözés során önmagát sebesítette meg, majd bezárkózott a mosdóba.
A különleges KORD egység gyorsan a helyszínre érkezett.
A rendőrség azonnal kiürítette az éttermet, valamint körbekerítette az épület környékét. A helyszínen rendkívüli rendőri intézkedést vezettek be.
Több személy nem sérült meg. A sérült férfit kórházba vitték, ahol megkapja a szükséges orvosi ellátást, és őrizetbe kerül.
Az ügyben eljárás indult.
Nyitókép forrása: Ukrán Nemzeti Rendőrség