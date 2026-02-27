Lövöldözés történt Kijevben

A rendőrség pénteken szolgálati fegyvert vetett be egy menekülő gépkocsivezető megállítására Kijevben.

Szerencsére az incidens során senki sem sérült meg.

A járőrök a főváros Szvjatosinszkij kerületében állítottak meg egy Mazda típusú autót közlekedési szabálysértés miatt. Az intézkedés során a sofőrön kábítószeres befolyásoltság jeleit észlelték.

Az ellenőrzés során kiderült, hogy a járművet a végrehajtó szolgálat körözi, a férfit pedig bírósági döntés alapján korábban eltiltották a vezetéstől, mert ittas állapotban vezetett. A sofőr agresszíven viselkedett és megtagadta a drogteszt elvégzését.

Az adminisztratív jegyzőkönyv felvétele közben a férfi nekihajtott a szolgálati autónak, majd elmenekült a helyszínről. A járőrök üldözőbe vették, és az egyik utcában blokád segítségével próbálták megállítani az autót, de a sofőr továbbra is menekült.

A menekülő gépkocsi kényszermegállítására a rendőrök az ukrán törvényeknek megfelelően szolgálati lőfegyvert használtak, amivel sikerült megállítani és elfogni a sofőrt.

A férfit őrizetbe vették. Eljárás indult az ügyben.

Kárpátalja.ma