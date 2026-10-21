Lövöldözésben sérült meg egy 52 éves nő Huszton
Egy 52 éves nőt lábon lőttek Huszton, miközben este a saját háza előtt, egy padon ült a férjével. A sérültet kórházba szállították, az eset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
A lövöldözés a város egyik utcájában történt. A sürgősségi mentőszolgálat tájékoztatása szerint két lövés dördült el, amelyek egyike eltalálta a nőt.
A helyszínre érkező mentősök ellátták a nő sérülését, majd a Huszti Járási Kórházba szállították.
A rendőrség jelenleg is vizsgálja az eset körülményeit.
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