Lövöldözésben sérült meg egy 52 éves nő Huszton

Egy 52 éves nőt lábon lőttek Huszton, miközben este a saját háza előtt, egy padon ült a férjével. A sérültet kórházba szállították, az eset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

A lövöldözés a város egyik utcájában történt. A sürgősségi mentőszolgálat tájékoztatása szerint két lövés dördült el, amelyek egyike eltalálta a nőt.

A helyszínre érkező mentősök ellátták a nő sérülését, majd a Huszti Járási Kórházba szállították.

A rendőrség jelenleg is vizsgálja az eset körülményeit.

A mukachevo.net nyomán.

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