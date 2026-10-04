Ma van a pedagógusok napja Ukrajnában

Idén október 4-én ünneplik Ukrajnában az oktatási dolgozók napját, közismert nevén a pedagógusok napját.

Az ünnepet 1994-ben rendelettel vezették be, és azóta minden évben október első vasárnapján tartják. A hagyomány még a szovjet időszakra nyúlik vissza, amikor 1980-ban állami szinten is rögzítették ezt az időpontot.

Az ukrajnai pedagógusok napja nem azonos a UNESCO által 1994-ben létrehozott Pedagógusok Világnapjával, amelyet minden évben október 5-én tartanak.

Mivel az ünnep idén vasárnapra esik, az iskolákban és más oktatási intézményekben a köszöntéseket és ünnepi programokat általában már pénteken megtartották. A nap nemcsak a tanárokról, hanem az oktatási rendszer valamennyi dolgozójáról szól.

A pedagógusok napja arra emlékeztet, hogy a tanárok fontos szerepet töltenek be az ország jövőjének alakításában.

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