Ma van az emberkereskedelem elleni küzdelem európai napja

Október 18-án tartják az emberkereskedelem elleni küzdelem európai napját. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a közvélemény figyelmét az emberkereskedelem problémájára, valamint az ellene irányuló összefogás szükségességére.

Az Európai Parlament 2007 óta tartja meg minden év október 18-án ezt a napot.

Az emberkereskedelem problémája az orosz–ukrán háború kezdete óta még nagyobb méreteket öltött. Az országot elhagyni kényszerülő nők és gyermekek fokozott veszélynek vannak kitéve, de a hazájukban maradó férfiak is az emberkereskedők áldozataivá válhatnak.

Fontos hangsúlyozni azt, hogy bárki áldozattá válhat – nemtől, kortól, társadalmi helyzettől vagy iskolázottságtól függetlenül. Az emberkereskedelemnek több formája létezik, de mindegyik embertelen és kegyetlen bűncselekmény – legyen szó az áldozatok toborzásáról, illetve fizikai, lelki, szexuális vagy anyagi kizsákmányolásukról.

Ha Ön, családtagja vagy ismerőse emberkereskedelem áldozatává vált, forduljon segítségért az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

1547 – emberkereskedelem elleni forródrót

527 – nemzeti emberkereskedelem elleni forródrót

112 – az Európai Unión belüli segélyhívószám

102 – a rendőrség hívószáma

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat közép-nyugati interregionális osztályának közleménye nyomán.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: illusztráció