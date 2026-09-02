Magas tűzveszélyre figyelmeztetnek Kárpátalján

Bár beköszöntött az ősz, a száraz növényzet miatt továbbra is magas a szabadtéri tüzek kialakulásának kockázata Kárpátalján – figyelmeztet a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán.

Szeptember 2–3-án a megye nagy részén magas, helyenként pedig rendkívüli, 4-es, illetve 5-ös fokozatú tűzveszély várható.

A katasztrófavédelem arra kéri a lakosságot, hogy ne hagyjanak felügyelet nélkül tüzet vagy gyúlékony anyagokat, ne dobjanak el égő gyufát és cigarettacsikket, valamint ne használjanak nyílt lángot erdők, mezők és száraz növényzet közelében.

A természetben való pihenés után ne hagyjanak maguk után üveget vagy más olyan tárgyat, amely a napsugarak hatására tüzet okozhat. Tűz észlelésekor haladéktalanul a 101-es segélyhívó számot kell tárcsázni.

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