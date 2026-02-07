Hadkötelesek szökését segítő magyar állampolgárt vettek őrizetbe

Gyanús mozgásra lettek figyelmesek február 5-én a Munkácsi Határőregység munkatársai az ukrán–magyar határ közelében. A határőrök egy hatfős társaságot tartóztattak fel a Tiszacsomával szomszédos Hunyadi közelében.

A csoport két menekülő tagját levegőbe eresztett figyelmeztető lövésekkel tudták megállítani, az őrizetbe vételt követően derült ki, hogy öt ukrán és egy őket kísérő magyar állampolgárról van szó.

A 36 éves magyar állampolgár aznap reggel érkezett Ukrajnába az egyik hivatalos határátkelőn, hogy a Voliny, Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja megyei hadköteles férfiakat illegális úton átsegítse Magyarországra.

Észlelésükről a határőrség egy videót is megosztott:

Az őrizetbe vett férfiak azt vallották, hogy a szervezők 55 ezer dollárt – fejenként 9 és 15 ezer dollár közötti összeget – kértek a segítségért.

A határőrök a Beregszászi Járási Rendőrkapitányságot is értesítették az embercsempészés gyanújáról. A rendőrök lefoglalták a szervezők Tiszacsoma határában hagyott terepjáróját, kézpénzt és a résztvevők mobiltelefonjait.

A Beregszászi Járási Bíróság elrendelte az elfogott magyar állampolgár 60 napos előzetes letartóztatását, óvadékát 3,5 millió hrivnyás összegben határozták meg.

A rendőrség jelenleg is nyomoz további szervezők és bűnrészesek azonosítása érdekében.

Kárpátalja.ma