Magyar Leventével találkozott Tarasz Kacska

Magyar Leventével, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának parlamenti államtitkárával egyeztetett szerdán Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes.

A találkozóról Magyar Levente számolt be augusztus 27-én a Facebook-oldalán.

„Bármennyire feszült is jelenleg a magyar–ukrán viszony, a párbeszéd csak előrébb vihet”

– írta az államtitkár.

Tarasz Kacska ígéretet tett arra nézve, hogy „személyesen bekapcsolódik abba a kétoldalú munkafolyamatba, amelynek célja közösen megoldásokat találni a kisebbségi jogok kapcsán fennálló vitás kérdésekre”.

Az államtitkár kiemelte:

a magyar fél készen áll a folytatásra, ehhez viszont az ukránoktól várnak érdemi lépéseket.

A nap folyamán Bóka Jánossal is egyeztetett az ukrán kormány EU-integrációért és kisebbségi ügyekért felelős tagja.

