Magyar Leventével találkozott Tarasz Kacska
Magyar Leventével, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának parlamenti államtitkárával egyeztetett szerdán Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes.
A találkozóról Magyar Levente számolt be augusztus 27-én a Facebook-oldalán.
– írta az államtitkár.
Magyar Levente és Tarasz Kacska szerda délután megtárgyalták azokat az okokat, amely miatt Magyarország jelenleg nem támogatja Ukrajna EU-tagságát.
Tarasz Kacska ígéretet tett arra nézve, hogy „személyesen bekapcsolódik abba a kétoldalú munkafolyamatba, amelynek célja közösen megoldásokat találni a kisebbségi jogok kapcsán fennálló vitás kérdésekre”.
Az államtitkár kiemelte:
a magyar fél készen áll a folytatásra, ehhez viszont az ukránoktól várnak érdemi lépéseket.
A nap folyamán Bóka Jánossal is egyeztetett az ukrán kormány EU-integrációért és kisebbségi ügyekért felelős tagja.
Nyitókép: Magyar Levente Facebook-oldaláról