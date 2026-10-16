Magyar Péter és Zelenszkij a magyar–ukrán kapcsolatokról tárgyalt

Magyar Péter miniszterelnök üdvözölte a Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak erősítéséről létrejött politikai megállapodást, a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel négyszemközt folytatott, a brüsszeli uniós csúcstalálkozó keretében tartott pénteki tárgyalásán.

Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a felek kölcsönös bizalom helyreállításának első lépéseként értékelték, hogy Ukrajna parlamentje elfogadta a megállapodás alapján a kisebbségi oktatási törvényt, és az ukrán fél azonnal megkezdte annak végrehajtását.

„Ukrajna elnökével megállapodtam abban, hogy miniszteri szinten folytatjuk a két ország közötti egyeztetéseket, és kiemelt figyelmet fordítunk az országainkban élő kisebbségek helyzetének további javítására” – fogalmazott a kormányfő.

Arról tájékoztatott, hogy megköszönte az ukrán parlament szeptemberi határozatát, melyben elismerték, hogy 1944 és 1946 között a kényszermunkára hurcolással és a tömeges deportálással bűncselekményeket követtek el a kárpátaljai magyarok ellen.

Egyetértettek abban, hogy mindkét ország érdeke a politikai és gazdasági kapcsolatok új alapokra helyezése – hangoztatta.

Magyar Péter közölte, hogy az ukrán elnököt teljes szolidaritásomról biztosította a hazája ellen közel ötödik éve tartó, „embertelen orosz agresszió miatt”.

„Elmondtam, hogy Magyarország kész minden lehetséges diplomáciai eszközzel segítséget nyújtani egy mielőbbi tűzszünet és egy tartós béke megteremtésében” – tette hozzá bejegyzésében a miniszterelnök.

Forrás: MTI

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