Magyar Péter ma délben tárgyal Ukrajna elnökével Brüsszelben
A miniszterelnök közlése szerint péntek délben tárgyal Ukrajna elnökével, Volodimir Zelenszkijjel Brüsszelben.
Magyar Péter péntek délelőtt azt írta a Facebook-oldalán, hogy a visegrádi négyekkel és Olaszországgal közösen áttörést értek el a magas energiaárak kezelése kapcsán éjszaka Brüsszelben az EU-csúcson.
„Ma pedig jön az illegális migráció elleni fellépés szigorítása. Délben tárgyalok Ukrajna elnökével” – közölte a miniszterelnök.
Forrás: MTI
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