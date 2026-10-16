Magyar Péter ma délben tárgyal Ukrajna elnökével Brüsszelben

A miniszterelnök közlése szerint péntek délben tárgyal Ukrajna elnökével, Volodimir Zelenszkijjel Brüsszelben.

Magyar Péter péntek délelőtt azt írta a Facebook-oldalán, hogy a visegrádi négyekkel és Olaszországgal közösen áttörést értek el a magas energiaárak kezelése kapcsán éjszaka Brüsszelben az EU-csúcson.

„Ma pedig jön az illegális migráció elleni fellépés szigorítása. Délben tárgyalok Ukrajna elnökével” – közölte a miniszterelnök.

Forrás: MTI

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →