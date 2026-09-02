Már az első tanítási napon meleg ételt kaptak a kárpátaljai iskolások

Szeptember 1-jén Kárpátalja valamennyi iskolájában megkezdődött az a program, amelynek keretében az 1–11. osztályos tanulók számára meleg étkezést biztosítanak. A kezdeményezés naponta több mint 145 ezer diákot érint.

A tanév első napján a kárpátaljai iskolákban már biztosítottak a tanulók számára meleg ebédet. A program Volodimir Zelenszkij kezdeményezésére indult, célja pedig az, hogy minden iskolás hozzájusson megfelelő étkezéshez.

Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója szerint a program elindítása időben és összehangoltan történt, és a meleg étkeztetést a tanév minden napján biztosítani kívánják.

A megyevezető szerint a tanítási nap során a megfelelő táplálkozás nemcsak a gyermekek fizikai állapota, hanem a koncentráció, a tanulás és az egészséges fejlődés szempontjából is fontos.

Bileckij megköszönte a kárpátaljai közösségeknek a program megvalósításában végzett munkát, amelynek köszönhetően a gyermekek már a tanév első napjától biztonságos és megfelelő étkezésben részesülhetnek.

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