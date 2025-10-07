Másodfokú riasztást adtak ki Odesszára

Mint korábban hírt adtunk róla, ítéletidő tombol Odesszában.

Október 1-e óta azonban nem javult a helyzet, október 7-én bevezették a távoktatást az oktatási intézményekben, a megyében pedig másodfokú riasztást adtak ki.

Olena Bujnevics, az Odesszai Városi Tanács Oktatási Osztályának igazgatója a Facebookon számolt be erről.

Távoktatásra térnek át az oktatási intézményekben. Amennyiben az időjárás tovább romlik, úgy a távoktatást hosszabbítják majd – áll az üzenetben.

Jelenleg nyolc iskolában és két óvodában szünetel az oktatás, mivel a falak beáztak.

Kárpátlja.ma