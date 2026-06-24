Második világháborús kézigránátot találtak Császlócon

Veszélyes robbanószerkezetre bukkant egy helyi lakos az Ungvári járásban található Császlócon – a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán június 24-én.

Egy helyi férfi kerti munkálatok végzése közben talált egy gyanús tárgyat a saját udvarán, amelyről feltételezte, hogy robbanóanyag lehet.

A tulajdonos nem nyúlt a lelethez, hanem azonnal értesítette a katasztrófavédelmi szolgálatot. A helyszínre érkező tűzszerészek megvizsgálták a tárgyat, és megállapították, hogy egy F–1 típusú kézigránátról van szó, amely még a második világháborúból maradt vissza.

A robbanószerkezetet biztonságosan elszállították egy kijelölt gyakorlótérre, ahol a vonatkozó előírásoknak megfelelően megsemmisítették.

A katasztrófavédelem ismét arra figyelmezteti a lakosságot, hogy gyanús vagy robbanóeszköznek tűnő tárgy észlelése esetén ne érintsék meg azt, hanem távolodjanak el biztonságos távolságra, és haladéktalanul értesítsék a hatóságokat.

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