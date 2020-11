Megalakult a Szürtei Kistérségi Tanács november 21‐én. A 22 tagú képviselő-testületbe 12‐en a KMKSZ jelöltjei közül kerültek be.

Györke Róbert, a KMKSZ frakció megválasztott elnöke a Kárpátalja hetilapnak elmondta, hogy vannak olyan falvak, ahonnan nem a KMKSZ képviselői jutottak be a tanácsba, de ők azon dolgoznak, hogy minden egyes falu és a helyi magyarság érdekeit képviseljék.

A megalakulás után a bizottság megtartotta az első tanácsülést, amelynek napirendjén 17 pont szerepelt. A polgármester első helyettesévé Szűcs Pálmát, második helyettesévé Péntek Ágnest választották meg. Egyhangúlag, 21 igen szavazattal a községi tanács titkára Sahó Alíz lett. A települések elöljáróivá Gejőcben Gábor Mariannát, Császlócon Manzics Idát, Ráton Opalenik Sándort, Gálocsban Molnár Sándort, Palágykomorócon pedig Nagy Bernadettet választották.

Öt képviselői bizottság is megalakult a tanács első ülésén. A bekerült képviselők maguk közül választják majd meg a bizottságok elnökeit. Puskás Árpád polgármester elmondta, hogy hamarosan megtartják a Végrehajtó Bizottság első ülését is. Hozzátette, hogy egyelőre készítik a költségvetést 2021-re. – Azt számoljuk, hogy mennyi forrás kell az intézményeink fenntartására, hisz december 15-e után el kell fogadnunk a költségvetést, akkorra tisztán kell pénzügyi kérdésekben látnunk. Egyelőre a falvak fejlesztéséről még korai lenne beszélni, de annak is eljön az ideje – mondta a polgármester.

Kárpátalja.ma⁄Kárpátalja hetilap