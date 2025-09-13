Egy idős nőt próbáltak megerőszakolni Nagyszőlősön

Egy 77 éves nőt próbáltak megerőszakolni Nagyszőlősön – közölte a kárpátaljai nemzeti rendőrség szeptember 13-án.

Az esetet az áldozat szomszédja jelentette a rendőrségnek.

A hivatalos közlemény szerint egy ismeretlen férfi betört a 77 éves nő házába. Késsel fenyegette meg őt, fizikai és lelki erőszakot alkalmazott, majd megpróbálta megerőszakolni áldozatát.

A nőnek sikerült kiszabadulnia és elmenekülnie. A férfi azonnal elhagyta a tett helyszínét.

A rendőrség őrizetbe vette az elkövetőt – egy 39 éves helyi lakost.

A nyomozás tart. A jogi eljárást a Beregszászi Kerületi Ügyészség vezeti.

(Nyitókép: illusztráció)

Kárpátalja.ma