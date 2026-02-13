Kiskorú lányt próbált megerőszakolni egy török férfi Kárpátalján

Török állampolgárságú férfi ellen indult eljárás kiskorú sérelmére elkövetett erőszak kísérlete miatt Kárpátalján – jelentette a kárpátaljai megyei ügyészség február 13-án.

Az eset körülményei

A közlemény szerint a 49 éves férfi és a 16 éves lány egy társkereső oldalon ismerkedett meg. Több hónapos levelezést követően a férfi Ukrajnában utazott, hogy találkozzon a lánnyal egy helyi hostelben.

A hatóság tájékoztatása szerint a férfi a találkozó során erőszakos cselekményt kísérelt meg. A lány el tudta vonni az elkövető figyelmét, és értesítette édesanyját tartózkodási helyéről.

Az édesanya azonnal értesítette a rendőrséget, akik a helyszínen őrizetbe vették a férfit. A gyanúsított megpróbált az első emeleti ablakon keresztül elmenekülni.

Előzetes nyomozás és vádemelés

A rendőrök a helyszínen jelentős mennyiségű gyógyszert és fogamzásgátló eszközöket foglaltak le.

A külföldi állampolgár ellen vádat emelt a Munkácsi Kerületi Ügyészség. Továbbá kezdeményezik az előzetes letartóztatás elrendelését óvadék lehetősége nélkül.

Az ügyben jelenleg is folyamatban van az előzetes nyomozás. A bűncselekmény 7–12 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

