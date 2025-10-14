Megfosztották ukrán állampolgárságától Odessza polgármesterét

Hennagyij Truhanov, a dél-ukrajnai Odessza polgármestere közölte, hogy jogi úton támadja meg azt a döntést, amellyel megfosztották őt ukrán állampolgárságától.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a Telegramon közölte, hogy Vaszil Maljuk, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) főnöke beszámolt neki „az orosz kémhálózatokkal és kollaboránsokkal szembeni fellépésről a frontvonalhoz közeli, határ menti régiókban, valamint Ukrajna déli területein”. „Emellett egyes személyeknél megerősítették az orosz állampolgárság meglétét, és az ezzel kapcsolatos döntéseket előkészítették. A rendeletet aláírtam” – írta bejegyzésében az államfő. Zelenszkij neveket nem említett, és a rendelet egyelőre nem elérhető az elnöki honlapon.

Ukrán híradások – saját értesüléseik alapján – ezután arról számoltak be, hogy Hennagyij Truhanovot megfosztották ukrán állampolgárságától azzal az indokkal, hogy orosz állampolgársággal rendelkezik. Ugyanezen indokkal megfosztották az ukrán állampolgárságától Oleh Carjovot, az Oroszországba menekült Viktor Janukovics exelnök mögötti politikai erő volt parlamenti képviselőjét és egy Herszonból származó balett-táncost, Szerhij Polunyint, aki – az Ukrinform állami hírügynökség jelentése szerint – nyíltan támogatta Vlagyimir Putyin orosz elnököt.

Az Ukrinform emlékeztetett arra, hogy megkapta a 25 ezer támogatást az az ukrán elnöknek címzett internetes petíció, amelyben az odesszai polgármesternek az ukrán állampolgárságtól való megfosztását kezdeményezték, arra hivatkozva, hogy orosz útlevéllel és adószámmal is rendelkezik. Az ukrán jogszabályok szerint ennyi támogatás kell ahhoz, hogy az államfő köteles legyen reagálni a petícióra.

Az UNIAN hírügynökség beszámolója szerint Truhanovot az utcán állították meg aktivisták, és a vele folytatott beszélgetésről videofelvételt tettek közzé. Ezen a polgármester kijelentette, hogy nem készül elhagyni Ukrajnát. Truhanov tagadta, hogy orosz állampolgársággal rendelkezne.

Forrás: MTI

Nyitókép: Hennagyij Truhanov. Forrás: UNIAN