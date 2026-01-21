Meghalt a vonatbaleset áldozata Munkácson

Elhunyt az a férfi, akit január 20-án gázolt el a vonat Munkácson – tudatta a mukachevo.net internetes hírportál.

Mint korábban hírt adtunk róla, a 30 éves férfit a Mihajlo Dankanics utcában gázolta el a vonat. Életveszélyes sérülésekkel, eszméletlen, de stabil állapotban szállították kórházba. Az egészségügyi intézményben azonban nem tudták megmenti életét, a kórházban életét vesztette.

Az áldozat eszméleténél volt, a mentőszolgálat munkatársai a vizsgálat során fejsérülést és feltételezett politraumát állapítottak meg.

Kárpátalja.ma