Meghosszabbították a forgalomkorlátozást az aknaszlatinai határátkelőn

Románia 22 nappal meghosszabbította a forgalomkorlátozást a Máramarossziget–Aknaszlatina ellenőrzőponton – tudatta a Kárpátaljai Vámhivatal a Facebook-oldalán kedden.

A közleményben megjegyezték, hogy a Tisza folyón átívelő hídon végzett javítási munkálatok folytatása miatt a román fél 2025. december 2-től kezdődően 22 napig folytatja a forgalom korlátozását. A munkálatok 9:00 és 16:00 óra között zajlanak majd.

Az utazókat arra kérik, hogy vegyék figyelembe ezt az információt mielőtt útnak indulnak, és szükség esetén válasszanak másik határátkelőhelyet.

Kárpátalja.ma

