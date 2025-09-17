Megkezdődtek az útkarbantartási munkák Nagyberegen

Megkezdődtek az Új, a Hunyadi és az Alsó-Miklósfalva utcák karbantartási munkálatai Nagyberegen.



Erről a kistérség hivatalos oldalán adtak tájkoztatást szeptember 17-én.

Jelenleg az útburkolat szélesítése zajlik, ami lehetővé teszi a szélesebb és biztonságosabb közlekedést. Emellett az utak mentén lévő árkokat is kitisztítják, valamint speciális gépek segítségével az útburkolatot szintbe hozzák, ez egyenletesebb és kényelmesebb felületet biztosít a járművek számára. Mindezen intézkedések a tervezett útkarbantartás részét képezik.

Ez egy fontos lépés az infrastruktúra javítása és a helyi lakosok kényelmesebb közlekedésének biztosítása érdekében – áll a tájékoztatásban.

Kárpátalja.ma