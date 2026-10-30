Megkezdte munkáját az Ungvári Nemzeti Egyetem felügyelőtanácsa

Megtartotta első ülését az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) újonnan létrehozott felügyelőtanácsa október 29-én – számolt be közösségi oldalán Miroszlav Bileckij kormányzó.

A tanácskozáson részt vett Viktor Mikita, az Elnöki Hivatal helyettes vezetője, Volodimir Szmolanka, az egyetem rektora, Roman Szaraj, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke, valamint a felügyelőtanács tagjai, köztük Robert Brovdi, a pilóta nélküli rendszerek erőinek parancsnoka.

A testületben különböző szakterületek szakértői kaptak helyet. Létrehozásának célja az egyetem irányításának átláthatóbbá tétele és a korszerű intézményi működés elősegítése.

Bileckij beszámolója szerint az ülésen az egyetem jövőjéről, a felsőoktatás és a regionális gazdaság kapcsolatáról, valamint a munkaerőpiaci igényekhez igazodó képzések fejlesztéséről is tárgyaltak.

A közleményben kitért arra, hogy Kárpátalján többek között katonai pszichológusokra, szociális munkásokra, mérnökökre, elemzőkre, technológusokra, pedagógusokra és gyógypedagógusokra van szükség. Szerinte fontos, hogy az egyetem képzési kínálata igazodjon a régió fejlesztési céljaihoz, és a végzettek helyben találjanak munkát.

Bileckij úgy véli, hogy a felügyelőbizottság tagjainak szakmai tapasztalata hozzájárulhat az egyetem nemzetközi kapcsolatainak bővítéséhez, a befektetések bevonásához és a kutatási támogatások megszerzéséhez. Hozzátette, hogy a megyei vezetés kész támogatni az egyetem fejlődését szolgáló kezdeményezéseket.

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