Megölte édesapját egy férfi Ungváron

A hatóság munkatársai őrizetbe vettek egy 41 éves ungvári férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy meggyilkolta édesapját – közölte a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata a hivatalos oldalán.

A rendőrség szombat reggel kapott bejelentést a mentőszolgálat munkatársaitól egy 65 éves ungvári lakos haláláról. A helyszínre kiérkező rendvédelmi szervek megvizsgálták az elhunyt holttestét, és testi sérüléseket fedeztek fel rajta.

A nyomozás során kiderült, hogy egy családi veszekedés vezetett a tragédiához. Az édesapa és fia szóváltásba keveredett egymással. A vita során utóbbi felkapott egy fából készült széket, és fejbe ütötte az apját. Az ütés következtében a férfi életét vesztette.

A rendőrség szándékos emberölés gyanúja miatt indított büntetőeljárást. A gyanúsított tettéért 7-től 15 évig terjedő szabadságvesztésre számíthat.

Az ügyben tart a nyomozás.

