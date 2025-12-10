Csecsemőgyilkosság miatt a pszichiátriára került egy ukrán nő

Pszichiátriai kezelésre kötelezte a bíróság azt a 35 éves Rivne megyei nőt, aki a gyanú szerint megölte újszülött gyermekét. Az igazságügyi szakértői vélemény szerint a nő a bűncselekmény idején mentális betegségben szenvedett, nem volt tisztában tetteivel, és nem tudta irányítani viselkedését, ezért büntetőjogilag nem felelős.

A Rivnei Megyei Rendőrség tájékoztatása szerint a nő speciális pszichiátriai intézetben történő kötelező gyógykezelése indokolt.

A Volodimiri Járásbíróság a napokban helyt adott a kérelemnek, így a nőt szigorú felügyelet mellett pszichiátriai intézetbe utalták. Az ügyészség közlése szerint a nőt a bírósági határozat jogerőre emelkedéséig is zárt intézményben tartják, ezzel kizárva minden veszélyes magatartás lehetőségét.

A hatóságok korábban beszámoltak arról, hogy az eset július 2-án történt az egyik helyi településen. A nő otthon, titokban hozta világra gyermekét, majd magához szorítva megfojtotta az újszülöttet. A rendőrök az áldozatot az ágyon, takaró alatt találták. Az orvosi vizsgálat szerint a halál oka fulladás volt, mivel a csecsemő nem jutott oxigénhez.

A nyomozás során kiderült, hogy a nőnek már két gyermeke van, ám megfosztották szülői felügyeleti jogától. Harmadik terhességét ezért eltitkolta családja elől.

A nyitókép illusztráció

Kárpátalja.ma