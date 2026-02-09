Megölte vendégét egy férfi Rahón

Bejelentés érkezett a rendőrségre február 8-án este, miszerint egy családi házban Rahón holtan találtak egy férfit. A mentősök már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A rendőrséget a mentőorvos értesítette, mivel a férfi testén erőszakos halálra utaló jeleket talált.

A helyszínre azonnal kivonult a nyomozó‑operatív csoport, akik azonosították az elhunytat: egy 56 éves helyi lakost, akinek testén több szúrt sebet és erőszakos sérülést észleltek.

A rendőrségi intézkedések eredményeként hamarosan kiderült, hogy a bűncselekménnyel egy 52 éves férfi, a ház tulajdonosa gyanúsítható. A férfi korábban már többször is büntetve volt különböző bűncselekmények miatt, és a hatóságok ismerték a korábbi ügyeiből.

Előzetes információk szerint aznap este három helyi lakos — 41, 52 és 56 éves férfiak — italoztak együtt a gyanúsított lakásán. A társaságban szóváltás alakult ki a házigazda és az 56 éves vendég között, amely előbb veszekedésbe, majd tettlegességig fajult.

A dulakodás során a gyanúsított először egy üres vodkásüveggel fejbe vágta a sértettet, majd egy konyhai késsel többször megszúrta, amibe az elhunyt a helyszínen belehalt.

A rendőrség tájékoztatása szerint a gyanúsítottat őrizetbe vették. 7-től 15 évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetik.

A nyomozás jelenleg is folyamatban van. A hatóságok vizsgálják a másik, az italozó társ esetleges bűnrészességét is.

Kárpátalja.ma

