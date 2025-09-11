Megöltek két diákot Vinnicja megyében

A Vinnicja megyei Sargorodban szeptember 10-én megöltek két középiskolás diákot.

A főügyészség szerint a diákok iskolába tartottak, amikor egy ismeretlen személy megtámadta őket. A támadó nyakon szúrta a tinédzsereket. A két fiatal életét vesztette.

A támadó elmenekült a helyszínről.

A rendőrök őrizetbe vettek egy 2002-es születésű férfit. A helyi lakos korábban abban a középiskolában tanított, ahol az áldozatok is tanultak. Őt gyanúsítják a gyilkosságok elkövetésével.

A nyomozás folyamatban van. Szándékos emberölés vádjával indult eljárás.

Volodimir Baretszkij, Sargorod polgármestere arról számolt be, hogy a támadás a városi kórház közelében történt. Felszólította a lakosokat, hogy segítsék a nyomozást, akinek bármilyen információja van, hívja a rendőrséget a 102-es segélyhívószámon, vagy keresse fel a rendőrséget.

A városi hatóságok döntése értelmében Sargorod szeptember 10-ét és 11-ét gyásznappá nyilvánította az elhunyt diákok emlékére.

A városban félárbocra eresztették a nemzeti zászlókat, és minden rendezvényt lemondtak.

Kárpátalja.ma