Megrongálták a toborzók szolgálati járművét Voliny megyében

Idegenek egy csoportja rongálta meg a Területi Toborzási és Szociális Támogatási Központ (TCK) alkalmazottainak járművét augusztus 7-én – közölte a Voliny megyei toborzóközpont a Facebook-oldalán.

A tájékoztatás szerint a toborzók Szolovicsi községben szerették volna ellenőrizni a helyiek iratait, de azok nem voltak hajlandóak felmutatni a dokumentumaikat.

Egy férfi, aki a falu elöljárójának nevezte magát, felugrott a hivatali jármű motorháztetőjére, és egy kővel betörte a szélvédőt. Egy nő is csatlakozott a rongáláshoz, aki szintén ütni kezdte az autót. Ezután egy másik férfi egy fémtárggyal betörte az oldalsó ablakokat, és háromszor megütötte a sofőrt a karján – áll a közleményben.

Később a gépkocsi mozgását is akadályozták, mivel teherautókkal torlaszolták el az útját.

Az ügyben büntetőeljárás indult. Az egyik rongálót őrizetbe vették, egy másik személy cselekedeteit szintén bűncselekménynek minősítették.

Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter csütörtökön bejelentette, hogy szeptember 1-jétől a toborzóközpontok alkalmazottai kötelesek lesznek testkamerát viselni az okmányellenőrzések ellenőrzése és a behívók kézbesítése során. Ez az intézkedés a behívókat kézbesítő csoportok munkájának átláthatóságát és jogszerűségét hivatott biztosítani, valamint védi mind a katonai szolgálatra kötelezettek, mind a hadkiegészítő központok munkatársainak jogait.

