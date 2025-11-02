Megtalálták Jaró Zoltánt, azt a beregsomi férfit, akit napok óta kétségbeesetten kerestek a hozzátartozói. A hírt felesége osztotta meg a közösségi oldalán november 2-án.

„Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a megosztást, kedvességet, emberséget! Meglett Jaró Zoltán”

– áll a bejegyzésben.

A 46 éves férfinak október 28-án veszett nyoma. Utoljára a budapesti Nyugati pályaudvaron látták. Felesége október 31-én kért segítséget a közösségi médián keresztül. A férfi eltűnését a rendőrségen is bejelentették.

Kárpátalja.ma

