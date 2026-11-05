Megújul a nagymuzsalyi líceum tornaterme
Befejeződött a Nagymuzsalyi Hunyadi János Líceum tornaterme felújításának fő szakasza. A beruházás az Avellana Gold vállalat támogatásával valósul meg, a munkálatok jelenleg a befejező szakaszuknál tartanak – írta Babják Zoltán polgármester a közösségi oldlán.
A fejlesztés különösen fontos a helyi oktatási intézmény számára, hiszen a megújuló tornaterem a diákok mindennapos sportolását és testnevelését szolgálja majd.
A projekt kapcsán közzétett tájékoztatás szerint a háborús helyzet és a gazdasági bizonytalanság ellenére is kiemelt jelentősége van annak, ha egy vállalat támogatja a helyi közösségeket, és hozzájárul a gyermekek jövőjének megalapozásához.
A felújítás megvalósításához nyújtott segítségért köszönetet mondtak az Avellana Gold vállalatnak, valamint mindazoknak, akik részt vettek a munkálatokban. A remények szerint a megújult tornaterem a mindennapi testmozgás mellett számos sporteredmény és siker helyszíne lesz.
Nyitókép: Babják Zoltán/Facebook