Megújult a megyei közigazgatás digitális platformja

A Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás (OVA) elindította megújult digitális portálját, a carpathia.gov.ua oldalt. A fejlesztés célja a régió digitális átállásának erősítése, valamint a lakosság számára biztosított gyors, egyszerű és biztonságos hozzáférés az információkhoz és a közszolgáltatásokhoz. Az új rendszerrel együtt megújultak a járási katonai közigazgatások hivatalos weboldalai is.

Fotó: Miroszlav Bileckij/Facebook

A projekt az IT-szektor és a közigazgatás együttműködésének eredménye. A portált az EPAM Ukrajna önkéntes szakemberei fejlesztették a Gyija dizájnrendszer alapján. A készítők a felhasználóbarát működést és a széles körű hozzáférhetőséget helyezték előtérbe.

A felület áttekinthető menürendszert és könnyen értelmezhető navigációt kapott.

A platform megfelel a WCAG 2.0 akadálymentesítési szabványnak, így a látássérült felhasználók is biztonságosan és kényelmesen használhatják.

A megyei adminisztráció kiemelt célja az átlátható kommunikáció és a hatékony visszajelzési rendszer kialakítása. Ennek érdekében háromféle online űrlap vált elérhetővé:

közérdekű adatigénylések benyújtására,

elektronikus állampolgári beadványokhoz,

valamint anonim korrupcióbejelentések megtételéhez.

Újdonság továbbá az automatikus hírközlési rendszer, amely lehetővé teszi, hogy az OVA kiemelt hírei a járási közigazgatások és a kistérségek weboldalain is megjelenjenek. Ez jelentősen gyorsítja a lakosság tájékoztatását.

A modernizáció nem csak a megyét érinti. Hat kistérség új honlapja is tesztüzemben működik. A rendszer lehetővé teszi, hogy a jövőben több mint hatvan területi közösség számára hozzanak létre gyorsan és hatékonyan digitális felületeket.

A felhasználók technikai hibákat vagy észrevételeket a következő e-mail-címekre küldhetnek:

ziac@carpathia.gov.ua,

thedigital@carpathia.gov.ua.

Kárpátalja.ma