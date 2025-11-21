Ma van a méltóság és szabadság napja Ukrajnában

November 21-e a méltóság és szabadság napja Ukrajnában. Az esemény kapcsán az országban megemlékezéseket tartanak. Ezen a napon két sorsfordító eseményre emlékezik az ország: a narancsos forradalomra és a méltóság forradalmára.

A jeles nap alkalmából Ungváron virágokat és mécseseket helyeztek el a Narodna (Népi) téren elhelyezett emlékműnél, ezzel tisztelegve mindazok előtt, akik életüket adták Ukrajna szabadságáért.

A megemlékezésen jelen voltak a megyei és városi vezetők, a kárpátaljai OVA ifjúsági tanácsának tagjai, egyetemisták, veteránok, katonák, rendvédelmi dolgozók, cserkészek, valamint számos helyi lakos.

A megyei közigazgatás közleményében kiemeli, hogy a mai napon talán minden korábbinál erősebben érezhető a kapcsolat a Majdan eseményei és a jelenlegi háború között. A közös emlékezés, az összefogás és a rendíthetetlen elszántság a legméltóbb tiszteletadás azok előtt, akik bátorságukkal irányt változtattak a történelem menetén.

Kárpátalja.ma