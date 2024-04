Menedékhely nyílt a belső menekültek számára Izán

Április 12-én nyitották meg a belső menekültek számára létrehozott menedékhelyet a huszti járási Izán. A menedékház összesen 27 férőhellyel rendelkezik, amelyből jelenleg 18-at foglaltak el – írja a Szuszpilne.

Vitalij Pirinec, a Fülöpfalvi Községi Tanács vezetője a hírportálnak elmondta, hogy a felújított kétszintes épületben közös konyha, mellékhelyiség, fürdőszoba és 11 hálószoba található.

Az épület tetőszerkezetének javítása helyi és regionális költségvetésből történt. A Kárpátaljai Katonai Adminisztráció (OVA) közel 1 500 000 hrivnyát különített el erre a projektre.

„A felújítás tavaly tavasszal kezdődött. A külső munkákat és a tetőszerkezet átalakítását a kistérség végezte, a belső munkákkal a „People in Need Czech Republic” nemzetközi szervezet foglalkozott. A szervezet vállalta magára a menedékház berendezését is. „A mi részünkről a költség valamivel több, mint 20 ezer euró volt, a People in Need Czech Republic pedig 80 ezer eurót fordított a felújításra”