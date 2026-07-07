Mentőautó ütött el egy hatéves kisfiút Beregszászban

Közlekedési baleset történt Beregszászban, amelyben egy mentőautó elütött egy hatéves kisfiút.

Az előzetes információk szerint a mentőszolgálat járműve egy riasztásról tartott vissza, amikor a gyermek hirtelen kiszaladt az úttestre, és a mentőautó elgázolta.

A kisfiú közepes súlyosságú sérüléseket szenvedett, a mentők kórházba szállították.

A rendőrség tájékoztatása szerint a mentőautó vezetője józan volt. Az ügyben büntetőeljárás indult, a hatóságok vizsgálják a baleset valamennyi körülményét.

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →