Mentőautóban hozta világra gyermekét egy 14 éves lány Kárpátalján
Mentőautóban hozta világra második gyermekét egy 14 éves lány Kárpátalján – közölte a mentőszolgálat október 8-án.
A fiatal édesanyánál a szülés a kórházba szállítás közben indult meg. A mentőegység a kislányt közvetlenül a mentőautóban segítette világra.
Az újszülöttet és édesanyját ezt követően szülészetre szállították. A 14 éves lánynak ez már a második szülése volt.
Kárpátalja.ma/zakarpattya24.com
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