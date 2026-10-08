Mentőautóban hozta világra gyermekét egy 14 éves lány Kárpátalján

Mentőautóban hozta világra második gyermekét egy 14 éves lány Kárpátalján – közölte a mentőszolgálat október 8-án.

A fiatal édesanyánál a szülés a kórházba szállítás közben indult meg. A mentőegység a kislányt közvetlenül a mentőautóban segítette világra.

Az újszülöttet és édesanyját ezt követően szülészetre szállították. A 14 éves lánynak ez már a második szülése volt.

Kárpátalja.ma/zakarpattya24.com

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