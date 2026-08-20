Mentőautóban hozta világra tizenegyedik gyermekét egy nő a Munkácsi járásban

Különleges esethez riasztották a mentőket a Munkácsi járásban: egy 37 éves nő a kórházba szállítás közben adott életet tizenegyedik gyermekének – adta hírül a kárpátaljai mentőszolgálat augusztus 20-án.

A nőnél a szállítás alatt indult meg a szülés, így a kisfiú még a sürgősségi mentőautóban megszületett.

A gyermek világra jötte után a mentők folyamatosan ellenőrizték az anya és az újszülött állapotát, majd mindkettőjüket a Munkácsi Járási Kórházba szállították. A tájékoztatás szerint az anya és a csecsemő is kielégítő állapotban volt.

Az egészségügyi szakemberek felhívták a figyelmet arra, hogy a sürgősségi mentőszolgálat munkatársai nem szülész-nőgyógyászok, ezért ha közeledik a szülés várható időpontja, érdemes előre gondoskodni arról, hogy a kismama időben eljusson a szülészetre.

Gyors lefolyású szülés vagy hirtelen rosszullét esetén haladéktalanul a 103-as segélyhívót kell tárcsázni.

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