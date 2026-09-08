Mérges kígyó mart meg egy férfit az Ungvári járásban

Kórházba került egy 26 éves férfi, akit a legelőn mart meg egy mérges kígyó.

A riasztás az Ungvári járásból (korábbi Perecsenyi járás) érkezett a kárpátaljai mentőszolgálathoz. A sérült állapota a vizsgálatkor stabil volt, azonban később látászavar és szemhéjcsüngés (ptosis) alakult ki nála.

A szükséges elsősegélynyújtást követően a férfit az Ungvári Városi Klinikai Kórházba szállították.

A kárpátaljai mentősök arra kérik a lakosságot, hogy kígyómarás esetén minél hamarabb hívják a 103-as segélyhívót. A mentők kiérkezéséig a megharapott végtagot mozdulatlanul kell tartani, a mérget pedig semmiképpen sem szabad megpróbálni kiszívni.

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