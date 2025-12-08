Súlyos szemhéjsérülést szenvedett egy 13 éves fiú

A Kárpátaljai Megyei Gyermekkórház szemészeti osztályára szállítottak be egy 13 éves fiút, aki fejszével való óvatlan játék közben súlyos sérülést szenvedett. A gyermeknek vágott sebe keletkezett a szemhéján és a homlokán.

A kórház tájékoztatása szerint a sérülés rendkívül összetett volt: a szemhéj teljes vastagságban átszakadt, érintve a szélét is. A műtét során a sebészek először mintegy nyolc belső öltést helyeztek fel, ezt követően tizenhét varratot a bőrre, valamint további kettőt az alsó szemhéjra.

Szerencsére a gyermek szeme nem sérült meg, és a koponya sem szenvedett károsodást. A fiú állapota jelenleg stabil, a seb megfelelően gyógyul, a varratok eltávolítását 7–10 napon belül tervezik.

Az orvosok hangsúlyozzák, hogy a gyermekek körében továbbra is magas a sérülések száma, és a szemészeti traumák a leggyakoribbak közé tartoznak. A balesetek okai változatosak: esések, háztartási balesetek, illetve éles vagy nehéz tárgyakkal való felelőtlen játék.

A szakemberek arra kérik a szülőket, figyeljenek oda gyermekük játékára, és ne hagyják őket felügyelet nélkül veszélyes tárgyak közelében.

Kárpátalja.ma