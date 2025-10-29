Minden magyar–ukrán határátkelőn bevezették a biometrikus adatgyűjtést az EES-rendszer keretében

Minden magyar–ukrán határátkelőhelyen bevezették az Entry/Exit System (EES) nevű rendszert, amely a harmadik országbeli állampolgárok biometrikus adatainak rögzítését is magában foglalja.

Korábban hírt adtunk róla, hogy október 12-én az Asztély–Beregsurány határátkelőhelyen vezették be először az új rendszert, majd október 21-én a Csap–Záhony határátkelőhelyen is elindult.

Október 28-án pedig azok a határátkelők is csatlakoztak, amelyek korábban még nem voltak bekötve a rendszerbe.

Tehát most már a Harangláb–Lónya, az Asztély–Beregsurány, a Mezőkaszony–Barabás, a Tiszaújlak–Tiszabecs, a Nagypalád–Nagyhódos és a Csap–Záhony határátkelőhelyen is működik az új rendszer.

Bevezetése nem változtatja meg lényegesen a határátkelés menetét, ugyanakkor a Nyugati Regionális Igazgatóság arra kéri az utazókat, hogy vegyék figyelembe az új intézkedéseket, és tervezzék meg ennek megfelelően határátlépésüket, hiszen első alkalommal hosszabb várakozási idővel kell számolni.

Kárpátalja.ma

A zakarpatpost.net nyomán.