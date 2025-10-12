Határhelyzet október 12-én: új rendszer, hosszabb várakozás
Elindult a határregisztrációs rendszer (EES) október 12-én. A határt átlépők már ma érzékelhették, hogy megnövekedett a várakozási idő a harmadik országokból, például az Ukrajnából érkező utazók számára.
A rendszer elindulásával nemcsak az ukrán–magyar, hanem az ukrán–lengyel és az ukrán–szlovák határon is torlódásra kell számítani.
Az újonnan bevezetett biometrikus belépési/kilépési rendszer (Entry/Exit System, EES) részben hozzájárulhat a lassabb határátkeléshez.
Ez a rendszer – mely arcképet és négy ujjlenyomatot kér első belépéskor – fokozatos bevezetés alatt áll az uniós külső határoknál. Az elektronikus rendszerek beindítása és az adatfeldolgozás átmeneti hibái szintén okozhatnak késéseket.
Fontos kihangsúlyozni, hogy ez a rendszer nem vonatkozik az Európai Unió tagállamainak állampolgáraira (sem a magyar, szlovák, román vagy lengyel útlevéllel rendelkezőkre), sem pedig a kishatárforgalmi engedéllyel rendelkezőkre.
Vasárnap délután az Asztély–Beregsurány határátkelőhelyen egyszerre több munkatárs is foglalkozott az ujjlenyomatvétellel és az arckép elkészítésével, azonban így is érzékelhető volt a megnövekedett várakozási idő.
Mit tanácsolhatunk az utazóknak?
- Amennyire lehet, válasszanak kevésbé forgalmas átkelőket.
- Induljanak korán, hogy elkerüljék a csúcsidőszakokat.
- Ellenőrizzék online, mobilon a határátkelők állapotát (például a nakordoni.com.ua szolgáltatása).
- Legyenek felkészülve arra, hogy az adatfelvétel (arc, ujjlenyomat) időt vesz igénybe.
