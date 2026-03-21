Mintegy 20 millió főre csökkenhetett Ukrajna lakossága

Ukrajna lakossága a kilencvenes évek óta akár 30 millió fővel is visszaeshetett, ami szakértők szerint már demográfiai katasztrófát jelez.

Ukrajna lakossága mintegy 20 millió főre zsugorodhatott napjainkra – nyilatkozta Will Lloyd, a brit New Statesman magazin főszerkesztő-helyettese a lap podcastjében. Elmondása szerint egy brit tisztviselőtől hallotta ezt az adatot, amikor legutóbbi ukrajnai útjára készült – írja a Strana.

Az említett szám különösen megrázó annak fényében, hogy

a kilencvenes évek elején még körülbelül 52 millióan éltek Ukrajnában, vagyis több mint 30 millió ember „tűnt el” azóta.

Will Lloyd szerint ez olyan léptékű változás, amelynek társadalmi következményeit szinte lehetetlen felmérni. Mint fogalmazott, emberek halnak meg, mások elhagyják Ukrajnát, így nehéz elképzelni, milyen állapotban lesz az ország 2040-re.

A folyamatot a szakértők is rendkívül súlyosnak tartják: Ella Libanova, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia demográfiai intézetének vezetője korábban demográfiai katasztrófáról beszélt. Becslése szerint a háború során mintegy 10 millió embert veszített Ukrajna, miközben a születésszám gyakorlatilag összeomlott. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Rosemary DiCarlo ENSZ-főtitkárhelyettes szerint az elmúlt évben meredeken nőtt a civil lakosság halálozási aránya is.

