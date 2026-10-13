Korszerűsítik a szülészetek óvóhelyeit Kárpátalján

A tervek szerint három kárpátaljai kórház részesül állami támogatásban a szülészeti osztályokhoz tartozó óvóhelyek felújítása és korszerűsítése céljából. A Nagyszőlősi, a Szolyvai és a Perecsenyi kórház számára összesen 3,3 millió hrivnya finanszírozás érkezik ebből a célból.

A beruházásokról Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetője számolt be, miután online egyeztetést folytatott Viktor Mikitával, az Elnöki Hivatal helyettes vezetőjével, valamint Viktor Ljasko egészségügyi miniszterrel.

A megbeszélés középpontjában a szülészeti osztályok óvóhelyeinek felújítása és korszerűsítése állt.

Bileckij hangsúlyozta: nemcsak az óvóhelyen tartózkodás lehetősége fontos a légiriadók esetén, hanem azt is biztosíani kell, hogy az orvosok megfelelő ellátást nyújthassanak az édesanyáknak és az újszülötteknek ezekben a helyiségekben.

Az egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint a régiók célzott állami támogatást kapnak az egészségügyi intézmények kisebb felújítási munkálataira. A rendelkezésre bocsátott összegeket hatékonyan kell felhasználni,

a munkálatokat pedig az év végéig be kell fejezni.

Azokban a kórházakban, ahol az óvóhelyek teljes körű felújításra szorulnak, 2026 végéig elő kell készíteni a szükséges dokumentációt. Az ilyen beruházások finanszírozását 2027-re tervezik.

Miroszlav Bileckij kiemelte: a kárpátaljai édesanyák és újszülöttek biztonsága kiemelt fontosságú. Hozzátette, hogy személyesen követi nyomon a folyamatot annak érdekében, hogy a tervezett munkálatok megfelelő minőségben és határidőre megvalósuljanak.

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