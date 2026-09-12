Az asztélyi határátkelőn tartott szemlét Miroszlav Bileckij

Zajlik az Asztély–Beregsurány ukrán–magyar határátkelőhely rekonstrukciója és fejlesztése, a beruházás első ütemét pedig várhatóan az év végéig befejezik – közölte Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója a Facebookon.

A megyevezető Ruszlan Olijnik, Ukrajna újjáépítésért, infrastruktúráért és közlekedésért felelős miniszterhelyettese, valamint Anton Szamojlenko miniszteri tanácsadó társaságában tekintette meg a határátkelőhely építési területét.

A beruházás keretében új adminisztratív épületet emelnek, illetve korszerűsítik a határátkelőhely meglévő infrastruktúráját. Az első ütemben kialakítják a tehergépkocsik, autóbuszok és gyalogosok áthaladásához szükséges infrastruktúrát, továbbá új sávokat létesítenek a személygépkocsik számára.

A projekt részeként ellenőrző boxokat építenek a járművek átvizsgálására, valamint külön modulokat alakítanak ki a vámosok és a határőrök munkájához.

A munkálatok jelenlegi szakaszában már elkészültek az adminisztratív épület tégla- és betonszerkezetei, kiépítették a víz- és csatornahálózatot, valamint előkészítették a területet a későbbi környezetrendezéshez.

Bileckij szerint a határ menti infrastruktúra fejlesztése a jelenlegi körülmények között nemcsak a régió gazdasági fejlődése, hanem a nemzetbiztonság szempontjából is kiemelt jelentőségű. A határátkelők ugyanis olyan közlekedési, élelmiszer-ellátási és logisztikai folyosók részei, amelyek biztosítják a szükséges utánpótlást a front számára, kiszolgálják a lakosságot, és hozzájárulnak az ország működőképességének fenntartásához.

„Az új határátkelők megnyitása és a már működők áteresztőképességének növelése stratégiai cél az állam számára”

– hangsúlyozta Miroszlav Bileckij.

A kormányzó köszönetet mondott az állami vezetésnek a nagyszabású infrastrukturális projektek támogatásáért, kiemelve, hogy ezek a beruházások hozzájárulnak az ukrán gazdaság fenntartásához, valamint az Európai Unió országaival kialakított új közlekedési és logisztikai folyosók megnyitásához.

Kárpátalja.ma

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