Az asztélyi határátkelőn tartott szemlét Miroszlav Bileckij
Zajlik az Asztély–Beregsurány ukrán–magyar határátkelőhely rekonstrukciója és fejlesztése, a beruházás első ütemét pedig várhatóan az év végéig befejezik – közölte Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója a Facebookon.
A megyevezető Ruszlan Olijnik, Ukrajna újjáépítésért, infrastruktúráért és közlekedésért felelős miniszterhelyettese, valamint Anton Szamojlenko miniszteri tanácsadó társaságában tekintette meg a határátkelőhely építési területét.
A beruházás keretében új adminisztratív épületet emelnek, illetve korszerűsítik a határátkelőhely meglévő infrastruktúráját. Az első ütemben kialakítják a tehergépkocsik, autóbuszok és gyalogosok áthaladásához szükséges infrastruktúrát, továbbá új sávokat létesítenek a személygépkocsik számára.
A projekt részeként ellenőrző boxokat építenek a járművek átvizsgálására, valamint külön modulokat alakítanak ki a vámosok és a határőrök munkájához.
A munkálatok jelenlegi szakaszában már elkészültek az adminisztratív épület tégla- és betonszerkezetei, kiépítették a víz- és csatornahálózatot, valamint előkészítették a területet a későbbi környezetrendezéshez.
Bileckij szerint a határ menti infrastruktúra fejlesztése a jelenlegi körülmények között nemcsak a régió gazdasági fejlődése, hanem a nemzetbiztonság szempontjából is kiemelt jelentőségű. A határátkelők ugyanis olyan közlekedési, élelmiszer-ellátási és logisztikai folyosók részei, amelyek biztosítják a szükséges utánpótlást a front számára, kiszolgálják a lakosságot, és hozzájárulnak az ország működőképességének fenntartásához.
„Az új határátkelők megnyitása és a már működők áteresztőképességének növelése stratégiai cél az állam számára”
– hangsúlyozta Miroszlav Bileckij.
A kormányzó köszönetet mondott az állami vezetésnek a nagyszabású infrastrukturális projektek támogatásáért, kiemelve, hogy ezek a beruházások hozzájárulnak az ukrán gazdaság fenntartásához, valamint az Európai Unió országaival kialakított új közlekedési és logisztikai folyosók megnyitásához.
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