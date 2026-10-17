Módosított, szigorúbb ütemtervet közölt a megyei áramszolgáltató
Mint korábban írtuk, visszatérnek Kárpátalján az áramszünetek, és a Zakarpattyaoblenerho megyei áramszolgáltató közzé tette a szombati tervezett áramkimaradások ütemtervét.
A táblázat az elmúlt percekben módosult, és még szigorúbb, minden alvonalat érintő lekapcsolásokat helyez kilátásba. Az új ütemterv szerint egyes alvonalakon akár négy órás áramszünet is várható.
Az áramkimaradásokkal kapcsolatos tájékoztatás a Zakarpattyaoblenerho oldalán is elérhető.
Kapcsolódó:
Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.Beállítás →