Módosított, szigorúbb ütemtervet közölt a megyei áramszolgáltató

Mint korábban írtuk, visszatérnek Kárpátalján az áramszünetek, és a Zakarpattyaoblenerho megyei áramszolgáltató közzé tette a szombati tervezett áramkimaradások ütemtervét.

A táblázat az elmúlt percekben módosult, és még szigorúbb, minden alvonalat érintő lekapcsolásokat helyez kilátásba. Az új ütemterv szerint egyes alvonalakon akár négy órás áramszünet is várható.

Az áramkimaradásokkal kapcsolatos tájékoztatás a Zakarpattyaoblenerho oldalán is elérhető.

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