Visszatérnek az áramszünetek Kárpátalján
A Zakarpattyaoblenerho megyei áramszolgáltató közleménye szerint ismét áramszünet várható Kárpátalján. A tevezett lekapcsolásokat – mint írják – az ország áramhálózatát ért orosz rakéta- és dróntámadások teszik szükségessé.
Október 17-én hat alvonalat érintő 2-2 órás áramszünetekre lehet számítani.
Az ütemterveket az Ukrenerho állami áramszolgáltató diszpécserének utasítására alkalmazzák.
Az áramkimaradásokkal kapcsolatos tájékoztatás a Zakarpattyaoblenerho oldalán is elérhető.
Nyitókép: illusztráció, ua.depositphotos.com
Kapcsolódó:
Frissítés:
Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.Beállítás →