Visszatérnek az áramszünetek Kárpátalján

A Zakarpattyaoblenerho megyei áramszolgáltató közleménye szerint ismét áramszünet várható Kárpátalján. A tevezett lekapcsolásokat – mint írják – az ország áramhálózatát ért orosz rakéta- és dróntámadások teszik szükségessé.

Október 17-én hat alvonalat érintő 2-2 órás áramszünetekre lehet számítani.

Az ütemterveket az Ukrenerho állami áramszolgáltató diszpécserének utasítására alkalmazzák.

Az áramkimaradásokkal kapcsolatos tájékoztatás a Zakarpattyaoblenerho oldalán is elérhető.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: illusztráció, ua.depositphotos.com

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