Második világháborús kézigránátot találtak Munkácson

Második világháborús robbanóeszközre bukkant egy munkácsi nő a város Raoul Wallenberg utcájában, a folyópart és egy játszótér közelében.

A riasztást követően a tűzszerészek a helyszínen megállapították, hogy egy F–1 típusú kézigránátról van szó, amely több mint nyolcvan éven át rejtőzött a földben. A szakemberek biztonságosan kiemelték a robbanóeszközt, majd egy kijelölt gyakorlótéren megsemmisítették.

A katasztrófavédelem ismét felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy a korábbi háborúkból visszamaradt lőszerek és robbanóeszközök ma is komoly veszélyt jelentenek. Amennyiben valaki robbanótestre emlékeztető tárgyat talál, ne közelítse meg, ne érintse meg, hanem azonnal értesítse a hatóságokat.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/

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