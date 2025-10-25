A rendőrség nyomozást indított a munkácsi állatkínzás ügyében

A Munkácsi Járási Rendőrkapitányság munkatársai nyomozást indítottak egy kutyával szemben elkövetett kegyetlen bánásmód ügyében – közölte a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata szombaton.

A rendfenntartók a közösségi médiában fedeztek fel egy bejegyzést, amely szerint sebesült kutyát találtak Munkács egyik utcájában.

Az állatot orvoshoz vitték, ahol a vizsgálat és röntgenfelvétel két golyót mutatott ki a kutyus testében. Ezenkívül az egyik mancsában csonttörések is voltak.

A rendőrség nyilvántartásba vette az esetet. Vizsgálják az eset körülményeit és megkezdték a nyomozást a kutyával szembeni kegyetlen bánásmódban részt vevő személyek felkutatására.

Bejegyzésükben arra kérik azokat, akik megtalálták az állatot, hogy vegyék fel a kapcsolatot a munkácsi rendőrkapitánysággal, hogy bizonyítékokat gyűjthessenek az eset körülményeinek megállapításához.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: zakarpattya24.com