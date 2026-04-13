Lángoló garázshoz riasztották a tűzoltókat Munkácson

Kigyulladt egy garázs Munkácson, az Olekszij Bereszt utcában április 12-én. A füstöt a közeli társasházak lakói vették észre, és azonnal segítséget hívtak, valamint a garázs bérlőjét is értesítették a szerencsétlenségről.

A Munkácsi 9. Számú Tűzoltóállomás szakemberei siettek helyszínre. Fél órás küzdelem árán sikerült megfékezniük a 20 négyzetméteren pusztító lángokat.

A pléhgarázs teljesen kiégett, a benne található ingóságok megsemmisültek. A tűz terjedését sikerült megakadályozni, a szomszédos helyiségekben nem esett kár.

